5,3 по Рихтер разтърси Анталия

З еметресение с магнитуд 5,3 е било регистрирано в Средиземно море край брега на Анталия, съобщи държавната телевизия ТРТ Хабер.

Трусът е станал в 6.21 часа местно време /5.21 българско/ в морето на 56,92 км от курортния град Алания, съобщи Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/.

Magnitude 5.3 earthquake hits off the coast of Turkiye's Antalya city – disaster management agency pic.twitter.com/2WH4WfmdQ7