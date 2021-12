Мощен трус в Индонезия, хората бягаха панически

З еметресение с магнитуд 7,3 разтърси източната част на Индонезия, предадоха световните агенции, като се позоваха на американския Геофизичен институт. Първоначално той бе съобщил, че магнитудът е 7,6, а Европейско-Средиземноморският център съобщи за магнитуд 7,7. В крайна сметка магнитудът бе коригиран.

Засега няма данни за жертви или значителни материални щети в районите, където е усетено земетресението, но властите призоваха за повишено внимание.

Трусът е регистриран в 03,20 ч. по Гринуич, на дълбочина от 18,5 километра на около 100 километра от град Маумере. Първоначално бе съобщено за дълбочина от 76 километра.

Just now #Earthquake of 7.6 magnitude hits #Indonesia #tsunami warning issued after #quake

We pray No body hurts and everything gets normal 🙏🙏#earthquakes pic.twitter.com/3YT4dLXcmF