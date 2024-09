"Загубих съзнание от изпиването на шест бири": Жена задигна ковчег с труп в САЩ

Ж ена беше хваната да краде ковчег с труп от погребален дом в Лас Вегас, съобщи New York Post.

Провинената заяви, че не си спомня нищо, защото е „изгубила съзнание, след като е изпила шест бири“.

Срещу 47-годишната Патриша Сиера ще бъдат повдигнати обвинения за влизане с взлом, кражба и увреждане на човешки останки във връзка с инцидента от 27 август, който е заснет от охранителна камера.

Човек се е обадил на полицията в Лас Вегас около 3 ч. сутринта, за да съобщи за тяло, лежащо с лицето на долу пред погребалния дом Affordable Cremation & Burial Service. Ковчегът е бил изоставен на близкия тротоар.

Скоро след това полицията проверява записите от охранителните камери, на които се вижда как жена, по-късно идентифицирана като Сиера, влиза в сградата като чупи предния прозорец и през него успява да отключи входната врата.

