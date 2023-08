Мит или реалност: Истинска ли е историята за Ноевия ковчег

И сторията за Ноевия ковчег е библейски разказ, стар като света. И започва с това как по времето на Ной на сред хората настъпил тотален разврат и Бог решил да наводни земята с дъжд и да унищожи човечеството. Преди да изпълни плана си обаче, Бог казал на Ной да построи ковчег, толкова голям, че той, семейството му и двойка от всеки вид животни да оцелеят при потопа.

Въпреки че мнозина вярват, че историята за Ноевия ковчег е просто древен мит, който разказва за Божия гняв, екип от учени се впуснаха в пътуване, за да проверят дали в историята има някаква истина и дали Ковчегът някога е съществувал.

Както при повечето библейски разкази, историята за Ноевия ковчег се смятала за исторически факт от мнозина до края на 1700 г.

Легендата зад планината Арарат

Както се разказва в Библията за известния потоп, след като валежите спрели и водата започнала да се отдръпва, ковчегът се озовал при „планините на Арарат“. За да разбере дали водата се е уталожила, Ной изпратил гълъб и гарван.

След като се уверил, че водата се е отдръпнала, Ной отключил вратите на ковчега и освободил животните, за да процъфтяват отново в новия свят. През 2009 г., експедиционен екип от учени отишъл до Арарат, за да видят дали могат да открият някакви следи.

Планината Арарат е уважавано място

Планината Арарат се намира на изток, в непосредствена близост до границата на Турция с Иран и Армения. Смята се за почитана и свещена планина и е част от националния символ на Турция. Освен това е неразделна част от герба на Армения.

Върхът на планината се извисява на 5165 метра и е обвит със сняг през цялата година. През 1829 г. е най-ранното регистрирано проучване.

Д-р Фридрих Парот е изследователят, който изкачил планината през 1829 г. Той вярвал, че нейната святост е причината „нито едно човешко същество да не се доближава до нея“. 50 години по-късно обаче изследователят Джеймс Брайс направил невероятно откритие, което променило всичко.

Джеймс Брайс се опитал да изкачи Арарат

Освен изследовател, Брайс бил и професор по гражданско право в Оксфорд, историк, държавник и дипломат. Той изкачил планината през 1876 г. в търсене на физически доказателства за историята за Ноевия ковчег от Библията.

Въпреки че Брайс не достигнал върха на планината, той стигнал точно над границата, която образували дърветата и където започвали снежните склонове. Това било и мястото, където той направил случайното откритие, което дало известно доказателство, че историята от Библията може и да се окаже истина.

Брайс намерил дървена греда

Въпреки че Брайс явно се надявал да открие някакво доказателство, свързано с Ковчега, той не бил твърде уверен в тази вероятност. Това, което открил обаче, го оставило без думи.

Той се натъкнал на древна греда по заснежените склонове на планината Арарат. Било напълно възможно е това да са останки от Ковчега, но за негово голямо разочарование гредата била твърде голяма, за да бъде транспортирана по целия път надолу по планината. Когато се върнал в Англия, новината за това откритие се превърнала в изследователска лудост.

Планинският преход

Съвместна турско-хонконгска експедиция се провела през 2007 г., когато членовете на Noah’s Ark Ministries International (NAMI) организирали пътуване до Арарат, за да намерят изгубения ковчег.

Очевидно това било едно коварно приключение, като се има предвид, че снежните склонове на Арарат и откритият пейзаж направили изкачването много трудно. Условията и времето обаче не били единствените проблеми, с които алпинистите се сблъскали. Планината Арарат също се намирала в сърцето на военна зона.

Стратегическа точка



Планината Арарат не само се счита за изключително важна от стратегическа гледна точка, но също така е много висока и близо до границата на Турция с Иран, Армения и Азербайджан. Не можете да посетите планината, дори да сте експерт - трябва да имате военно разрешение, за да навлезете в зоната.

Много чужденци имат „Араратска виза“, за да могат да влизат в планината. Но дори и да получите разрешение, пак имате право да минавате само по определени пътеки, от които, ако се отклоните може и да не оживеете.

Те намериха нещо

Екипът на експедицията преминал през седем ужасяващи дни на преходи, в които се трябвало да издържат на лошите метеорологични условия и се натъкнали на някои бойци. Учудващо, но най-накрая стигнали до 4000 метра височина.

Там се натъкнали на пещера, а в нея открили нещо забележително. За голямо учудване на екипа намерили дървена конструкция.

Ман Фай-Юен, един от експертите на NAMI, заяви: „ Всички от екипа влязохме в дървената конструкция високо в планината. Тя е разделена на различни пространства. Вярваме, че дървената конструкция, която намерихме, е същата, описана в историческите разкази, и същият древен ковчег, посочен от местните жители.

Било необходимо точно датиране

Изследователите от NAMI трябвало да използват специфичен метод за датиране с въглерод, за да открият точната дата на дървото, открито в пещерата на планината Арарат. След обработката на данните те изчислили, че тя е на около 4800 години.

Следващата стъпка била да разберат произхода на материалите. В Библията се споменава, че Ноевият ковчег е построен от „гоферово дърво“, но експертите не са сигурни какво се има предвид под това име.

Тайната зад Гоферово дърво



Терминът „гоферово дърво“ е използван в еврейската Библия само веднъж и се отнася до изграждането на Ноевия ковчег. Не се споменава никъде другаде, така че не е ясно какво всъщност представлява.

Според едни теории това може да е тръстика, според други, че е дърво подсилено с катран. Въпреки че откриването на това какво е „гоферово дърво“ не е чак толкова важно, би било различно, ако от екипа били открили съвсем нов вид дърво. Тази информация със сигурност щяла да им помогне.

Пускане на кадри

През 2010 г., близо три години след като изследователите на NAMI се завърнали от експедицията си в Арарат, те пуснали кадри от своите преживявания там. Подозираше се, че са направили това, за да могат покажат на обществеността откритието си, преди да бъде публикуват официално материалите си.

Кадрите от това, на което изследователите са станали свидетели в планината, предизвикали някои важни разговори. Експерти от цял свят гледали видеото и не след дълго хората се усъмнили в това, което видели.

Заклеймиха го като измама

Малко след като екипът на NAMI пуснали видеозаписите от тяхната експедиция, хората бързо определили всичко като измама. Фалшивите обвинения станали масови.

Някои хора твърдели, че дървените греди на кадрите са взети от Черно море и донесени от водача в планината. Има и други, които смятат, че конструкциите били построени преди екипът да пристигне в пещерата и да започне да снима.

Изправяне срещу обвиненията

Екипът на NAMI се изправил срещу обвиненията. На уебсайта си те разкрили, че са се консултирали с директора на културното министерство в провинция Агри Мушин Булут относно обвиненията, че дъските били донесени от друго място.

Булут отговорил „Би било невъзможно да се пренесе такова количество дървен материал до строго наблюдавана зона и да се издигне до надморска височина от 4000 метра“. Отговорът на Булут е взет директно от уебсайта на NAMI.

Действителното откриване на Ноевия ковчег би променило всичко

Дори ако констатациите на NAMI са верни, ще са необходими много твърди доказателства, за да бъде убедена голяма част от научната общност. И дори някои от твърденията на екипа да бъдат потвърдени, броят на въпросите, които все още ще се нуждаят от отговори, е зашеметяващ.

Един пример е, ако древната библейска история за потопа и историята за Ноевия ковчег действително се основават на реални събития и само шепа хора и животни са били спасени, тогава обширното ни разбиране върху биологията, геологията и генеалогията на планетата би трябвало да се преразгледа.