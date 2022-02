Американска операция в Сирия, съобщава се за 13 убити

С пециалните сили на САЩ извършиха днес успешна и мащабна антитерористична операция в Северозападна Сирия, съобщи Пентагонът, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Лицата, които първи са дали информация от мястото на акцията, съобщават, че са убити 13 души, включително шест деца и четири жени.

Според местните жители операцията е продължила около два часа. Тя е била в района на селището Атме близо до турската граница - район, осеян с лагери за вътрешно разселени хора от гражданската война в Сирия.

Целта на нападението не става ясна веднага, отбелязва АП.

