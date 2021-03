Сирия 10 години по-късно – разделена и изправена пред нови кризи

П рез март 2021г. се отбелязват десет години от началото на протестите срещу правителството в Сирия, които след бруталното им смазване от силите за сигурност, прераснаха в бунт и по-късно – в граждански конфликт, продължаващ до момента. Десетилетие по-късно, правителството в Дамаск като че ли е спечелило – лидерът на страната, Башар Асад, е още на власт, а бунтовниците са изтласкани далеч от столицата в райони, доминирани от про-ислямистки фракции.

Да се споделят новини от Сирия десет години по-късно, е по-трудно от всякога – макар и конфликтът да не е приключил, той изчезна от телевизионните екрани в Европа и това създава усещането, че всичко се е върнало към нормалното. Някои политически кръгове в ЕС използват това с призиви бежанците да се завърнат по родните си места. Всичко това е измамно усещане и трябва да се припомня защо най-тежката война в наше време е все още предизвикателство за сигурността, стабилността и международния ред.

