Сбогом, Кристофър Толкин - пазител на Средната земя

К ристофър Толкин, синът на автора на епичната сага „Властелинът на пръстените” Дж. Р. Р. Толкин, е починал на 95-годишна възраст, съобщиха от Обществото на Толкин.

Ролята на Кристофър Толкин за популяризирането на творчеството на баща му е голяма.

След смъртта на баща си, Кристофър редактира и издава „Силмарилион” - историята, предшестваща „Хобит” и „Властелинът на пръстените”.

„Изгубихме един титан, който ще ни липсва болезнено много”, казва председателят на Обществото на Толкин Шон Гънър.

„Най-харизматичният мъж и един истински джентълмен, когото имах честта и привилегията да познавам”, споделя Чарли Редмейн, изпълнителен директор на Harper Collins UK.

„Кристофър беше посветен на творчеството на баща си и непреходната любов към света, който Дж. Р. Р. Толкин създаде, са доказателство, че си е струвало в продължение на десетилетия да предава историите на Средната земя на читателите по света”, допълва Редмейн.

„Изследванията по творбите на Толкин никога нямаше да бъдат същите без приноса на Кристофър”, категорична е Димитра Фими от Обществото на Толкин.

Кристофър Руел Толкин се ражда на 24 ноември 1924 г. Той е третият син на Джон и Едит и е кръстен на един от приятелите на Толин - Кристофър Вайман.

Като дете той е запленен от вълшебните разкази на баща си за Билбо Бегинс. Като тийнейджър пък първи разбира какво баща му е написал за Средната земя. Оригиналните карти във "Властелинът на пръстените" са нарисувани от него.

