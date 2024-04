Защо делфините плуват пред корабите (ВИДЕО)

И зглежда, че това е нещо, което трябва да бъде включено в списъка на насладите, за да отидете на приятна разходка с лодка и да видите делфини, които си играят във водата или се носят по вълната в предната част на лодката.

(Във видеото може да научите повече за: Делфин "открадна" скъп таблет)

Но какво вдъхновява това поведение на тези любопитни китоподобни? Дали те просто се забавляват, или в това поведение има нещо повече, отколкото се вижда на пръв поглед?

Why Do Dolphins Swim In Front Of Ships?https://t.co/32zXiGuJzD — IFLScience (@IFLScience) April 19, 2024

Според Енциклопедията на морските бозайници делфините се возят на нос, откакто в океаните има бързи лодки - още гърците са писали за возенето на нос в Средиземно море. В днешно време това се отнася за делфини, които използват вълната на натиск, предизвикана от лодката в предната част на плавателния съд.

Особено делфините от вида Bottlenose(Tursiops truncatus) са известни с това, че се движат по тези вълни на носа и са може би най-често срещаните видове, които се наблюдават по време на туристическите дейности и екскурзии с лодки за наблюдение на делфини. Проучване от 2009 г. изследва този вид и срещите му с различни плавателни съдове.

Авторите са установили, че между 2003 и 2006 г. са срещнати 201 групи делфини, въпреки че само 44 са показали интерактивно поведение с лодките. Те предполагат, че карането на нос може да се използва за намаляване на енергийните разходи на делфините за плуване, въпреки че се съмняват, че то е единствено с тази цел и най-вероятно има елемент на игра.

Проучването показва още, че фактори като вида на плавателния съд, дейността на плавателния съд и състоянието на двигателя вероятно влияят върху нивото на активност и взаимодействие на делфините с лодките.

В друго проучване, представено на 28-ата годишна конференция на Европейското дружество на китоподобните, изследователите установяват, че регионът на морето може да има значение, като делфините в Истанбулския проток е по-вероятно да се поклащат в южния вход на пролива. Авторите предполагат, че делфините са правили това, защото в този район е имало по-благоприятен риболов, като свързват наблюденията на носовете с дейностите по хранене и стратегията за изхранване, макар че предполагат и елемент на игра.

Наблюдавани са не само делфини, които се носят по вълните, предизвикани от лодки, но и такива, които се носят по вълните на акулите(Cetorhinus maximus). Между 2012 г. и 2019 г. делфини са наблюдавани да взаимодействат с акули в шест случая край югозападното крайбрежие на Ирландия, като екипът е регистрирал 94 случая на возене на акули по носа. Макар да има известно предположение, че делфините биха могли да използват това като вид взаимноизгодна стратегия за хранене, по-вероятната причина, предполагат авторите, е играта на делфините.

Всички тези изследвания сочат множество причини, поради които делфините могат да се движат с нос: това може да осигури енергийно предимство на плуващите делфини; да им помогне да получат достъп до предпочитани места за хранене; или да им предостави повече възможности за лов на плячка, тъй като лодките може да са разтревожили рибата в тези райони.

Все пак нека не забравяме и елемента на играта. Делфините са високоинтелигентни, социални и любопитни животни, така че може да се окаже, че те се носят по вълните на носа просто за забавление.

