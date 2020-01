Защо барабанистът на "Аеросмит" съди групата

Б арабанистът на "Аеросмит" Джоуи Крамър даде на съд музикантите от групата, предаде БТА. Причината според него е, че те несправедливо са го изключили от бандата преди шоуто за наградите "Грами", пише сп. "Ролинг Стоун".

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ КОНЦЕРТА НА "АЕРОСМИТ" В СОФИЯ

Aerosmith drummer Joey Kramer has filed a lawsuit against the band, claiming they're unfairly excluding him from the group https://t.co/E3wr4uK60W pic.twitter.com/pV5H8gSRGr