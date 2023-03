Пазят децата и на плажа: Австралия не одобрява голотата

Е дна австралийка проговори, след като получи предупредително писмо, че е нарушила правилата на сърф клуба, като е била гола в съблекалнята.

Нада Пантъл, която плува в океана, е била уведомена, че е нарушила клаузата за забрана на голотата в политиката на клуба за безопасност на децата.

"Чувствам се почти като засрамена от тялото си", каза тя пред Австралийската радиотелевизионна корпорация (ABC).

От клуба обаче твърдят, че политиката му е създадена, за да защитава децата, и че са получили оплаквания за голотата.

The state of this. You’re not being “body shamed” - you’re being told not to take your clothes off in front of children who don’t know you. A perfectly reasonable request.



What is wrong with these people? @BBCNews https://t.co/voC5gxIGUb