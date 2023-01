"Tumblr феминизъм": Идва ли краят на цензурирането на гърдите в Instagram и Facebook

А ко сега публикувaте гола снимка в Instagram, ще се случат няколко неща. Модераторите с изкуствен интелект на платформата първо ще открият наличието на зърна. Ако тези зърна са прикрепени към това, което се счита за "женска гърда", снимката бързо ще бъде свалена заради нарушаване на правилата за общността. А как ще решат какво е "женска гърда"? Ами, казано направо, зависи от това колко мастна тъкан има зад зърната (да, наистина). А ако гърдата принадлежи на транссексуален мъж или небинарно лице, което не си е направило операция? Цензуриращите машини вероятно ще приемат гърдата за "женска", освен ако потребителят неуморно не посочи друго (както откри през 2018 г. полово несъответстващият модел Рейн Дав).

Ако всичко гореизброено ви звучи странно и безсмислено, това е така, но е факт, пише Vogue. До тази объркана ситуация доведе Meta - компанията, която притежава Instagram и Facebook. Те обаче май най-накрая са разбрали какъв проблем създават. По-рано този месец Надзорният съвет на Мета - група от учени, журналисти и политици, които съветват компанията по отношение на модерирането на съдържанието ѝ - препоръча на Meta да промени насоките си за голота за възрастни, "така че тя да се ръководи от ясни критерии, които зачитат международните стандарти за правата на човека".

"Тази политика се основава на бинарен възглед за пола и разграничение между мъжките и женските тела", пишат те, като се позовават на забраната за голота на платформата.

The nipple could be freer on Facebook and Instagram soon. pic.twitter.com/gjbZin7KIC — Brut America (@brutamerica) January 21, 2023

"Подобен подход прави неясно как правилата се прилагат към интерсексуалните, небинарните и транссексуалните хора и изисква от рецензентите да правят бързи и субективни оценки на пола, което не е практично при модериране на съдържание в голям мащаб."

Това е положителен знак от страна на Meta, която изглежда признава мрачната етика зад полицейското третиране на тялото на човек въз основа на половите маркери - или поне клони натам. Но също така изглежда почти смешно закъснял. Днешните тийнейджъри вероятно няма да си спомнят каква спорна и широко разпространена тема за разговор беше това някога, когато всички - от Уилоу Смит до Риана и Кара Делевин - споделяха хаштагове Free the Nipple и изразяваха възмущението си от мизогинистичните двойни стандарти онлайн.

Глобалното движение, дало своето начало от артисти и активисти, е вече на повече от десетилетие. Това са 10 години, в които се е налагало да се изтъква нещо отново и отново, и то неведнъж е останало нечуто.

Първоначалното движение "Освободете зърното", което за първи път стана известно през 2015 г., разбира се, не беше лишено от недостатъци. Макар че настроението беше добро (защо "женската гърда" трябва да се възприема като изначално сексуална, след като момчетата са свободни да ходят без блузи?), движението бързо се превърна в синоним на цисджендърни, дееспособни кльощави момичета и на почти никой друг. Всичко това се превърна в "Tumblr феминизъм". По какъв начин, питаха недоброжелателите, една конвенционално привлекателна жена, която разголва гърдите си, наистина ще промени някаква парадигма?

Джина Тоник го казва най-добре за Bustle през 2015 г: "Безсмислено е да се представят само зърна, които отговарят на патриархалните стандарти за красота."

Въпреки това, когато мислим за цензурата на зърната в социалните медии днес, си струва да стигнем до същината на въпроса, а тя е следната: Просто няма как да разберем пола на даден човек въз основа на това как изглежда тялото му. И дори това да беше възможно или дори отдалечено етично за полицията, няма причина гърдите на една жена да са обидни по своята същност, докато гърдите на един мъж не са.

Когато разгледаме тези две неща заедно, политиката на Instagram за голота на възрастни започва да изглежда не само мизогинистична и трансфобска, но и наистина абсурдна.

AT LAST! Instagram and Facebook might finally Free the Nipple https://t.co/zRqFXiBxzx pic.twitter.com/iaIX5vYz9h — Digital Camera World (@DigitalCameraW) January 21, 2023

Meta не е единствената компания, която отстъпва от остарелите правила за цензура. През ноември миналата година Tumblr обяви, че отново ще разреши голотата, включително освобождаването на зърната. Въпреки че в разцвета си в средата на 2010 г. платформата имаше процъфтяваща NSFW общност, забраната ѝ за съдържание за възрастни през 2018 г. предизвика масово напускане на платформата, което доведе до 30% спад в месечните посещения на страници.

Не помогна и фактът, че потребителите широко съобщаваха, че филтърът "Safe Mode" на Tumblr не само цензурира съдържанието за възрастни, но и маркира неексплицитни и LGBTQIA+ произведения, които не съдържат нищо сексуално. Разбира се, оттогава те се оттеглиха, но за мнозина това беше твърде малко и твърде късно. И въпреки че Tumblr може да е на прага на завръщането си, той едва ли е ЛГБТИКВ+ Меката, която някога беше или имаше потенциала да бъде.

Тук си струва да се отбележи, че много от тези забрани за "голота за възрастни" не съществуват във вакуум. Те са отражение на реалните норми в западния свят. Ако някой мъж излезе от къщата си със свалено горнище, никой няма да мигне. Това са вековни социални конвенции, които поставят мъжете в ролята на наблюдатели, а жените - на наблюдавани, без възможност за вариации между половете.

Става дума за много повече от това "да позволим на жените да бъдат голи". Става дума за идеята, че жената без горнище може да бъде само две неща: сексуална или недостатъчно сексуална и следователно отвратителна. Докато един мъж без горнище може просто да съществува.

free the nipple!!!

without them, titties would be pointless pic.twitter.com/BmxAzXqgx7 — Random Sticker (@rndmsticker) January 22, 2023

И въпреки че Meta все още не е въвела тези промени по реален, осезаем начин - тя има 60 дни, за да отговори публично на препоръките на съвета - окуражаващо е да се види, че разговорите, свързани с автономията на тялото и негативните начини, по които автоматизираните системи могат да повлияят на маргинализираните тела, са съсредоточени в общественото внимание.

Все пак предстои да разберем по какъв начин Мета ще може да поддържа забрана на порнографията, без да поддържа забрана на голотата по справедлив и безвреден начин. Вече сме ставали свидетели на това как изкуственият интелект може да прави грешки или да поддържа пристрастия, често в ущърб на маргинализирани групи.

Тези грешки вероятно не могат да бъдат поправени чрез промяна в технологията или коригиране на критериите. Сега Meta има възможност да премахне по подходящ начин една система, която е била погрешна от самото начало. Само времето ще покаже дали те ще се възползват от него.