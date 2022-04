„Най-сънливите” храни и продукти

Д иетолози посочиха четири храни, чието консумиране предизвиква усещане за летаргия. Техните препоръки са публикувани от Eat This, Not That! и цитирани от БГНЕС.

Газирани и други сладки напитки

„Газираните и други сладки напитки предизвикват незабавно повишаване на кръвната захар, последвано от бързо спадане. Тези колебания в нивата на захарта могат да имат отрицателен ефект върху енергията“, казва диетоложката Лиза Йънг.

Вместо газирана напитка, тя препоръчва да се пие обикновена или газирана минерална вода.

Сладкиши

Сладките също водят до повишаване на нивата на кръвната захар и предизвикват вялост. „След това може да последва бърз спад на кръвната захар, което може да накара хората да се чувстват сънливи и като цяло да се чувстват зле“, казва Лорън Манакър, авторка на The First-time Mother Cookbook. Според нея колкото повече захар ядеш, толкова повече ти се спи.

Непълнозърнести продукти на базата на рафинирани зърнени храни

Опасни са и непълнозърнестите продукти на базата на рафинирани зърнени храни. „Рафинираните зърнени храни, като тези в белия хляб и тестените изделия, могат да доведат до ниски нива на енергия. Бързо се усвоява, което води до рязко повишаване, но след това и намаляване на нивата на кръвната захар“, обяснява Ян.

Пържено пиле

Диетолозите препоръчват да се откажете и от пърженото пиле. „Това определено е вкусно ястие, но след като го ядат, хората се чувстват отпуснати. Пържените храни като пърженото пиле са трудни за смилане и се считат за „тежки“. Комбинацията от мазнини и сол причинява усещане за тежест и намалена енергия“, казва Манакър.

По-рано беше съобщено, че индийската диетоложка Бхакти Капур говори за шест диетични грешки срещу отслабването. Тя препоръчва да не ядем бързо и ходешком, да се откажем от честите закуски и да не пием вода по време на хранене.