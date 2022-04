„Викингът“: Магия, мечове и мистицизъм

А ктьорите Аня Тейлър-Джой и Александър Скарсгард присъстваха на специалната прожекция на приключенския екшън "Викингът" на режисьора Робърт Егърс в Лондон, Великобритания.

В най-новия филм на Робърт Егърс се разказва за викинги, като действието се развива в Исландия през 10 век. Актьорският състав включва Аня Тейлър-Джой, Никол Кидман, Александър Скарсгард, Уилем Дефо и Итън Хоук.

Филмът разказва историята на млад викинг, който става свидетел на убийството на баща си от чичо си и решава да му отмъсти и да претендира за трона.

Avenge father. Save mother. Kill Fjölnir.



