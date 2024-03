НАСА търси нови астронавти за мисии до Луната и Марс

Н АСА търси нови астронавти, след като последната група космически изследователи вече е готова за евентуални мисии до Луната и Марс, предадоха ДПА и АФП.

Американската космическа агенция във вторник отбелязва с тържество в Хюстън, щата Тексас, завършването на обучението на десет американци - четири жени и шестима мъже, както и на един представител на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

We're seeking the next class of @NASA_Astronauts. Candidates could fly on Artemis missions to the Moon and, eventually, Mars. Will you be one of them?



Applications to #BeAnAstronaut are open through April 2, 2024. Start yours at https://t.co/nurYiiWxmx. pic.twitter.com/WsLcSbnrM2