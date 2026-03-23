Вечер на адреналин, блясък и мощни коли: Palms Bеt в сърцето на FAST & FURIOUS ‘26

В ечер, посветена на лукса, скоростта и стила, събра елита на светския живот в София, а Palms Bеt беше в епицентъра на това изживяване. Като златен спонсор на FAST & FURIOUS ‘26, компанията се превърна в ключова част от откриващото събитие на Premium Rally Sofia - Saint Vlas, съвместно с CodeFashion, и зададе висок стандарт за сезон 2026.

Източник: Palms Bet

Гостите бяха посрещнати от впечатляваща автомобилна селекция, която още с пристигането зададе настроението на вечерта. Пространството пред tENTA се превърна в изложба на суперколи, събираща погледите директно от входа. Aston Martin DBX 707 привлече вниманието на всички и беше сред най-коментираните автомобили по време на събитието. В предверието акцент бяха Mini Countryman, предоставен от Palms Bеt и професионален болид от Formula, предоставен от Mirafiori - категорична заявка за нивото на вечерта.

В основната зала пред гостите на лъскавото събитие се разкри истински спектакъл - около сепаретата, сцената и DJ пулта бяха изложени едни от най-желаните автомобили: Ferrari 12 Cilindri, Porsche GT3 RS и Lamborghini Revuelto. Всеки от тях бе представен чрез впечатляващи артистични изпълнения, включващи акробатика, танци и high heels хореографии.

Кулминация на вечерта бе модното дефиле на CodeFashion и Radapola, което допълни усещането за стил и класа, а DJ партито продължи до късните часове, поддържайки високия градус на настроението. Събитието събра популярни лица, инфлуенсъри и представители на бизнес и лайфстайл елита, които станаха част от една бляскава атмосфера. Сред тях се отличиха и някои от най-нашумелите лица от последните кампании на Palms Bet - Мартин Чой и Теодор Венков - Чикагото.

По време на официалната част водещият и организатор на Premium Rally Sofia - Saint Vlas Георги Стоев, отправи специални благодарности към партньорите на събитието, сред които и Palms Bеt. Той отбеляза, че когато силни брандове като Palms Bеt застават зад смели идеи, резултатът е повече от невероятен и всичко се случва по най-добрия начин - с мащаб, стил и класа.

На финала на вечерта към сцената се присъединиха и организаторите, сред които Мария Бонева, съсобственик и управляващ директор на Code Media Group, която също изрази своята благодарност.

Гостите имаха възможност да се включат и в специални интервюта, а през вечерта бяха излъчени и впeчатляващи видеа от изминалия сезон на Premium Rally, които припомниха култови моменти от 2025 година. Организаторите обявиха и предстоящото издание на DISCOVER BULGARIA през 2026 г., което ще се проведе между 1 и 3 май и ще стартира на най-новата модерна писта за моторни спортове в България - A1 Motor Park, като обещаха още по-незабравимо преживяване.

С участието си във FAST & FURIOUS ‘26 Palms Bеt за пореден път затвърди позицията си на бранд, който не просто подкрепя събития, а създава завладяваща емоция и модерно лайфстайл изживяване. Вечерта събра скорост, стил и звездни гости, създавайки динамична и запомняща се атмосфера.