Интересни факти за екипа на мисията на SpaceX и НАСА

Е кипът на SpaceX изведе преди дни успешно в орбита космически кораб от космодрума "Kейп Канаверал" във Флорида с двамата астронавти Дъг Хърли и Боб Бенкен на борда.

Историческо: "Дракон" се скачи с Международната космическа станция

Toва бе вторият опит след като полетът до Международната космическа станция първоначално беше отложен заради лошо време.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR