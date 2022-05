Б ритански учени създадоха домати с витамин Д, като дневна доза осигуряват само два със среден размер, съобщи Ройтерс.

Зеленчукът, който се грижи за клетките ни

Доматите са предназначени за веганите и вегетарианците, които избягват млечни продукти и месо. Вкусът им е непроменен.

Витамин Д е много важен за здравината на костите, зъбите и мускулите. Той се синтезира под въздействие на слънчевата светлина, но основен негов източник е и храната.

Шест ползи за здравето от редовното излагане на слънце

Учените от центъра "Джон Инес" в Норич са използвали методът КРИСПР за генно редактиране. Листата на доматите естествено съдържат един от градивните елементи на витамин Д3, наречен 7-DHC.

Витамин Д3 се счита за най-добър за повишаване на нивата на витамин Д в организма.

Учените са коригират растението, така че 7-DHC да се натрупва значително в доматите, не само в листата.

Scientists have made tomatoes that produce vitamin D by using CRISPR gene-editing technology, a study says.



If the process is adopted commercially by farmers and producers, these tomatoes could help address vitamin D insufficiency. https://t.co/h5c4vDKKzq