Три сърца, синя кръв и отрова по-силна от цианид - това ли са октоподите

К огато си помислите за октоподи, вероятно си представяте месеста торба с осем ръце, но тези същества имат много повече от това, което се вижда на пръв поглед. Като начало, те имат три сърца, които изпомпват синя кръв, а един вид дори притежава отрова, 1000 пъти по-силна от цианида.

(Във видеото може да научите повече за: Как октопод ловува)

Не ни вярвате? Просто гледайте " Тайните на октопода".

Този трисериен документален филм на National Geographic изследва техния камуфлаж, социален живот и интелигентност - от борбата с риби до криенето в кокосови орехи и дори предпазването от дразнещи скариди. Поредицата, разказана от Пол Ръд и режисирана от Джеймс Камерън, най-големия изследовател на National Geographic, е придружена от едноименната книга, написана от естествоизпитателя и автор Сай Монтгомъри.

Срещнахме се с Монтгомъри, за да разберем какво е да разкриеш тайните на октопода.

Как се пишеше книгата " Тайните на октопода"?

Преди това бях написал книгата " Душата на един октопод", в която се запознах лично с няколко октопода. И тъй като тя излезе през 2015 г., се появиха много нови научни данни. И в много случаи откритията, за които се съобщаваше, обясняваха неща, за които се чудех от години, и хвърляха нова светлина върху тези поведения, които ме бяха омагьосали, когато прекарвах толкова много време с тези животни.

Колко странни са октоподите?

Те са толкова различни от нас, че наистина би трябвало да отидете в научната фантастика или в космоса, за да откриете нещо толкова чуждо. Искам да кажа, че главата им дори не е там, където си мислим, че е, след това ръцете им са прикрепени към главата, а устата им е в подмишниците. Те много не приличат на нас, нямат кости, променят цвета и формата си и се изливат през малки отвори. Вкусват с цялата си кожа и имат три сърца, и имат синя кръв и, като, уау!

Имате ли любима сцена от поредицата?

Една от сцените, които наистина ми останаха в съзнанието, е с октопод, който е обзет от досадна скарида. И вие си мислите: "О, скарида, какво ще направи?". Е, има някои скариди, които имат такива заострени копия на телата си и могат да ви боднат с тях. А октоподът е същество с меко тяло. Това не му харесва.

И така, той е на пясъчен субстрат и не иска да си тръгне, но скаридите продължават да го дразнят. И той се оглежда и вижда тази черупка тук. Вдига я и я държи нагоре като щит. Тя е толкова проницателна. Толкова е умна.

