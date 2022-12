Apple Music обяви кои са най-слушаните песни през 2022 година

Apple Music обяви топ песните на 2022 г., съобщи АП. Хитът на Кид Ларой и Джъстин Бийбър „Stay“ оглавява световната класация на стрийминг платформата.

Песента „Stay“ остана на върха на „Билборд Хот 100“ седем седмици през лятото и е номер 1 в глобалната класация на Apple Music. Парчето остана на върха цели 51 последователни дни.

„Cold Heart“ на Елтън Джон и Дуа Липа беше номер 1 в класацията „Шазам“. Песента „We Don't Talk About Bruno“ от мюзикъла „Енканто“ („Encanto“) е с най-четения текст на 2022 г.

На глобалния връх са още „As It Was'“ на Хари Стайлс, „Wait For U“ на Фючър, Дрейк и Темс, „Super Gremlin“ на Кодак Блек, „Easy on Me“ на Адел, „Heat Wave“ на „Глас Енималс“.

Хип-хопът продължава да е водещият жанр на световните Топ 100 с цели 32 песни. На второ място е попмузиката с 23 песни. Ар ен Би и соулът са на трето място с 11 песни.

Данните показват и нарастващо присъствие на неанглоезичната музика. Африканските песни се изкачват в класацията „Шазам“, както и в глобалните 100 песни на деня. Японските песни отбелязват възход в класацията за най-четени текстове.

„Това, което преди определяхме като нишов жанр, вече е част от мейнстрийма. За нас това е вълнуващо развитие на платформата“, каза Рейчъл Нюман, ръководител на редакторския отдел в Apple Music.

Двадесет и една неанглоезични песни присъстват в Топ 100 на 2022 г., това е два пъти повече от миналата година. 51 латинопесни стигат до „Дейли Топ 100“, което е повишение с 22% в сравнение с 2021 г. През 2022 г. шест от 50-те джей поп песни, достигнали чарта, се нареждат в Топ 10. През миналата година в Топ 10 нямаше нито една джей поп песен.

Във вторник Стрийминг гигантът уведоми потребителите на Twitter, че функцията „Apple Music Replay“ е готова. Тя ще позволи на потребителите да видят и чуят любимите си песни, албуми, изпълнители и плейлисти от изминалата година. Нова функция е възможността феновете да открият дали са в Топ 100 на слушателите на любимия си изпълнител или жанр.

Услугата Replay на „Apple“ , която е алтернатива на тази на „Spotify“ - Wrapped playlist, е с нов дизайн и с оптимизирани възможности за споделяне в TikTok и Instagram. Класациите са динамични през цялата година. Слушателите могат да проверят по всяко време къде се нарежда тяхната любима музика. Допустимостта е основана на брой възпроизвеждания и време, прекарано в слушане.

През ноември Apple Music коронова пуерториканската суперзвезда Бед Бъни като Изпълнител на годината благодарение на последния му албум „Un Verano Sin Ti“. Това е най-стриймваният албум на платформата за 2022 г. и най-печелившият ѝ албум досега.

Самата компания Apple Music имаше печеливша 2022 г. През октомври платформата записа своята 100-милионна песен в стрийминг услугата. Това е повече от 80-те млн. песни на YouTube, 82 млн. песни на Spotify и 90 млн. на Amazon music.