Това са плодовете, които помагат да отслабнем

Л ятото е пред нас и мнозина започваме да копнеем за плаж и красива почивка. Въпреки, че живеем във времена на пандемия, почивката не е забранена, плажовете не са затворени (макар и с нови правила) и лятото е все така красиво.

Време е вече да помислим и за фигурата си и ако искаме да променим нещо в нея, сега е моментът да започнем.

Обикновено промяната се състои в това да се отървем от излишните мазнинки, натрупани през зимата.

Но нека го направим здравословно, а гладуването не е здравословно. Вместо да гледаме храната с влажни очи, защо просто, когато ни се яде не си вземем парче плод?

Естествено сладки и богати на витамини, минерали и засищащи фибри,

плодовете са най-добрият начин за постигане на устойчива загуба на тегло. Експертите от сайта Eat This Not That подбраха пет вкусни варианта, които могат да помогнат да се справите с глада, без да преяждате.

Вижте кои са те в галерията ни горе.

