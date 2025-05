Може ли изкуственият интелект да превръща животински звуци в думи?

К итайска технологична компания разкри, че проучва дали е възможно да се използва изкуствен интелект за превод на животински звуци на човешки език, съобщи Sky News.

Baidu, собственик на най-голямата китайска търсачка, е подала патент в Китайската национална администрация за интелектуална собственост.

Плановете са разкрити в патентен документ, публикуван тази седмица.

Патентът е за система, която събира данни за животните, като гласови звуци, поведение и физиологични сигнали. След това те ще бъдат обработени и обединени, преди да се извърши анализ с помощта на изкуствен интелект, предназначен да разпознае емоционалното състояние на животното.

