Тя е прецедент в спорта, тя е първата...

Б ейзболът е един от слабо познатите спортове у нас, но доста силно развит в САЩ.

Спортът е познат на американците със строгите си правила, страстността и големи мъжки отбори.

Но какво се случва, когато в този спорта влезе жена, във време, в което те все още нямат права?

Мери Елизабет Мърфи или по-известна като „Кралицата на бейзбола” е първата жена бейзболист, която играе както в национални, така и в световни отбори.

Мърфи е родена на 13 април 1894 г. вероятно във Уорън, Род Айлънд. Баща ѝ е полупрофесионален бейзболист.

Малката Лиз се е занимавала с плуване и лека атлетика, но най-голямата ѝ страст бил мъжкият спорт бейзбол.

На 17 Лиз играе в професионалната бейзболна лига и настоява трудът ѝ да бъде заплащан.

Привлича вниманието на хората, защото е първата жена в професионалната бейзболна лига, която игра с и срещу мъже.

Първите ѝ стъпки в спорта ѝ помагат да поведе началото на промените и влизането на жените в едни от най-мъжките спортове.

Качествата ѝ и факта, че е първата жена в мъжки спорт, я изстрелват директно към успеха.

Започват да я търсят различни отбори, а цената ѝ се покачва все повече и повече.

