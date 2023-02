"Танцуващ" лемур се роди за първи път в зоопарк в Европа (ВИДЕО)

К ритично застрашен примат, известен като "танцуващ" лемур заради начина си на движение, се роди за първи път в Европа, предаде Би Би Си.

Това е станало през декември, но сега зоопаркът в Честър съобщава за събитието, което се определя като "показателен момент". Бебето е от вида сифака на Кокерел.

Рожбата на родителите Беатрис и Елиът се е появила 18 месеца след преместването им от САЩ.

Отговарящият за бозайниците в зоопарка Марк Брейшо каза, че майката и бебето "се чувстват страхотно".

Този вид лемури се срещат само в дивата природа, като обитават върховете на дърветата в северозападната част на Мадагаскар. В последните 30 години обаче са намалели с 80 процента заради широко разпространеното обезлесяване.

Отличават се от другите лемури заради начина, по който се движат, като поддържат изправена стойка и стъпват отстрани на петите на задните си крака.

От зоологическата градина обясниха, че приматите са критично застрашени в дивата природа и семейното трио в Честър е част от седемте подобни екземпляра, за които се грижат в Европа.

We have something very exciting to announce… 📣



The FIRST successful Coquerel’s sifaka birth ever in Europe 🐵



With these incredible lemurs on the brink of extinction, the arrival of Beatrice’s baby is a real landmark moment for conservation 🌍 pic.twitter.com/pDmgYAxWHx