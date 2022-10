Защо този лемур, чоплещ носа си, толкова развълнува учените (ВИДЕО)

Х ората може и да гледат неодобрително на бъркането в носа и яденето на извадените секрети, но конкретен вид примати разполага със специализирани пръсти за целта, установиха учени, цитирани от ДПА.

Авторите на настоящото изследване за първи път са записали как дългопръстият лемур ай-ай вкарва изключително дългия си пръст в ноздрите си и след изваждането го облизва старателно.

Досега са документирани 12 други вида примати, включително и хора, които си бъркат в носа и ядат извадената слуз.

Учените казват, че откритията им, публикувани в сп. "Journal of Zoology", могат да хвърлят малко светлина върху еволюцията и възможната функционална роля на бъркането в носа при всички тези видове.

Водещият автор на изследването Ан-Клер Фабр, научен сътрудник в Природонаучния музей в Лондон, заяви: "Има много малко доказателства за това защо ние и други животни си бъркаме в носа".

