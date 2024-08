„Снежна топка Земя": Учените направиха уникални разкрития

В продължение на близо 60 милиона години нашата планета вероятно е била замръзнала като голяма снежна топка.

Сега учените са открили доказателства за прехода на Земята от тропически подводен свят, изпълнен с фотосинтезиращи бактерии, към замръзнала пустош - всичко това е запазено в слоевете на гигантски скали във верига от шотландски и ирландски острови.

Екипът, ръководен от изследователи от Университетския колеж в Лондон (UCL), изследва повече от 2 000 зърна циркон от 11 проби от пясъчници, взети от дълбочина до 200 метра в дебелината на формацията Port Askaig (1,1 км) и по-старата, лежаща под нея формация Garbh Eileach, която е дебела 70 метра.

Тези формации са част от Далрадската супергрупа на Шотландия и Ирландия - верига от геоложки формации, простираща се от Донегал в Ирландия по североизточна линия нагоре през центъра на Шотландия, изложена на повърхността на места като шотландския остров Гарб Ейлеах, където изследователите са открили своите доказателства.

Зърната циркон, отложени в седиментни слоеве, могат да се използват за определяне на възрастта на даден скален слой. Когато цирконът се формира, той отхвърля оловото, за да се загнезди в структурата му. Но той винаги съдържа известно количество уран, който в крайна сметка се разпада в олово с постоянна скорост с течение на времето, дори и да се е загнездил в мразещия оловото циркон.

Така че всяко олово, намерено в циркона, показва разпадане на урана, което осигурява отличен запис на изминалото време.

Тази техника разкрива, че скалите в образуванията Port Askaig и Garbh Eileach са били положени преди 720-662 милиона години - период от време, през който Земята е претърпяла драстична климатична промяна - Стурското заледяване.

Това е първото от двете световни „замръзвания“, които може би са поставили началото на многоклетъчния живот на Земята, така че намирането на такъв добре запазен геоложки архив от това време толкова близо до повърхността е доста вълнуващо (да не говорим за удобство).

„Нашето изследване предоставя първите убедителни данни за възрастта на тези шотландски и ирландски скали, потвърждавайки тяхното глобално значение“, казва Елиас Руген, докторант по науки за земята в UCL.

Преди горните слоеве на скалите да се отложат по време на „невъобразимия студ“ на Стурското заледяване, което според някои е било събитие от типа „Снежна топка“, по-старият слой карбонатни скали се е образувал в тропически води, обяснява Елиас.

„Тези слоеве регистрират тропическа морска среда с процъфтяващ цианобактериален живот, която постепенно е станала по-хладна, отбелязвайки края на около милиард години умерен климат на Земята“, казва той.

„В повечето райони на света този забележителен преход липсва, защото древните ледници са изстъргвали и ерозирали скалите под тях, но в Шотландия по някакво чудо преходът може да се види“, казва още Елиас.

