След 40 години: Иран разреши на жените да посещават футболни мачове

К валификацията на Иран за Световното първенство по футбол, която ще се проведе в четвъртък срещу отбора на Камерун, ще бъде знаков момент за страната. Тогава жените ще могат официално да влязат на футболен стадион след близо 40-годишна забрана.

За иранските жени са пуснати 3500 билета, които са разпродадени за по-малко от час, а след това са отпуснати още 1100 билета за срещата, която ще се проведе на националния стадион.

„Това е изключителен исторически момент за иранския футбол, но и за иранските жени, които протестират с риск да бъдат хванати и изпратени в затвора за политически затворници в Техеран“, коментира футболен анализатор пред Си Ен Ен.

For the 1st time Iranian women are able to purchase tickets to watch the Iran-Cambodia match in Tehran. 3500 tickets were sold in a few hours. Iranian authorities have however announced a 4600 seat cap for women.@FIFAcom should make sure that's overturned. https://t.co/K1qJ3agCg6 pic.twitter.com/ZsaNVFlh3x