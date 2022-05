След 39 години брак: Дан Акройд и Дона Диксън се развеждат

А ктьорът Дан Акройд, прочут с ролята си в "Ловци на духове", се е разделил със съпругата си Дона Диксън, също актриса, съобщи ЮПИ.

"След 39 години като двойка ние поемаме по отделни пътища в живота. Оставаме съпрузи по закон, родители, бизнес партньори", се казва в изявление на 59-годишния Акройд и 64-годишната Диксън до People.com.

Dan Aykroyd and Donna Dixon have decided to separate after close to 40 years of marriage, but intend to stay legally married.https://t.co/7QdgVhjE9N