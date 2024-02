"Скандали и тайни": На борда на най-ексклузивния плаващ град за милиардери (СНИМКИ)

Т ова е плаващ град, в който живеят само 1%, площадка за мултимилионери и милиардери, която обикаля световния океан.

Добре дошли в The World - ексклузивен частен жилищен кораб, на който се намират 165 суперлуксозни апартамента. Този плавателен съд е забулен в тайна и закупуването на апартамент на борда е само за поканени - трябва да бъдете номинирани от един жител и подкрепени от друг. Твърди се, че нетното състояние от 10 милиона долара е задължително.

"Там има много богати хора, които правят игриви неща, понякога палави, понякога скандални", казва бившият жител на кораба Питър Антонучи пред CNN Travel.

‘Scandals and secrets’: On board the world’s most exclusive private residential ship #sophiefromromania Air Force Israeli Embassy https://t.co/7K5oZVXnba pic.twitter.com/CY2kO7QhOs — Asabe Shehu Yar'Adua Foundation (@asabeshehu) February 26, 2024

Антонучи е пенсиониран адвокат, който прекарва шест години като жител на The World. През 2019 г. той се отказва. Мотивите му?

"След като си обиколил земното кълбо няколко пъти, вече си го видял. Аз бях видял това, което исках да видя, бях готов да направя нещо ново", обяснява той.

Връщайки се на сушата, Антонучи започва да преглежда дневниците, които си води през годините на борда, и решава, че атмосферата на "кънтри клуб и женска къща" е идеалното вдъхновение за художествена литература.

Оттогава Антонучи е написал три романа, чието действие се развива на измислен кораб, като последният от тях, "Приливи и отливи на предателство", обещава "тайни, грехове и скандали" в открито море.

Ексклузивна покана

Антонучи и съпругата му научават за The World от статия в "Уолстрийт Джърнъл" около 2012 г. 12-етажният кораб е пуснат на вода през 2002 г. и се простира на 196 метра.

Когато за първи път чува за този плаващ град, Антонучи е на 52 години и се радва на предимствата на ранното пенсиониране. Той бил заинтригуван от концепцията, а съпругата му също била развълнувана да научи повече.

Заинтересованите могат да си резервират пробно пътуване в The World като "бъдещ жител". Така не след дълго Антонучи и съпругата му се качват на борда в Белиз и плават през Панамския канал по време на пробното си пътуване.

"Когато се качих за първи път, си помислих, че е абсурдно скъпо. Не можех да повярвам, че апартаментите струват толкова много. Не можех да повярвам, че разходите за поддръжка са толкова много и не можех да си представя защо някой би го направил. Но на втория ден казах: "Колко апартамента имате на разположение и кога мога да се запиша?", спомня си Антонучи.

Той споделя, че е бил съблазнен от всеки аспект на The World - от екипажа, който той нарича "най-големият актив на кораба", благодарение на способността му да предвиди всяка нужда на обитателите, до множеството ексклузивни преживявания на борда на кораба и на сушата и стриктно планирания маршрут.

"Беше като оркестър с много различни партии. Всяка от тях беше страхотна. Но заедно това беше една симфония", казва Антонучи.

#DYK that this #cruiseship visitor is the largest private residential ship in the world & has been circumnavigating the globe since 2002? 🛳 pic.twitter.com/5WRGQK28CW — City of Monterey (@CityofMonterey) June 20, 2017

Освен това всички настоящи жители бяха много гостоприемни. Едва по-късно Антонучи открива, че всички те са били предварително информирани за това кой е той, и казва, че са били насърчени да го накарат да се чувства като у дома си.

"Когато въвеждат бъдещите обитатели, има имейл, който се изпраща до всички. В него има параграф, два, три или повече за миналото на бъдещия обитател и запитване дали имате нещо общо с него. И те насърчават, ако ги видиш, да им предложиш да им купиш питие, да им предложиш вечеря, да поиграеш тенис с тях, да направиш нещо. Разбира се, аз не знаех, че това се случва - просто си мислех, че е случайно, че всички тези хора се приближиха и ми казаха хубави неща. Но аз се запознах с няколко души и се почувствах добре", казва Антонучи.

Ако настоящите обитатели харесват някой бъдещ жител, казва Антонучи, те могат да бъдат негови предложители.

"Много хора идват на борда, вече познавайки хора. Но други са предприели "круиз за бъдещи жители" и там са се запознали с хора, които в крайна сметка са ги спонсорирали", обяснява той.

След успешното пробно плаване Антонучи и съпругата му подписват договор за закупуване на апартамент на The World. Сключват договор четири месеца по-късно, в началото на 2014 г. Антонучи казва, че са щели да направят всичко по-рано, но е имало няколко неща за довършване на сушата.

"Имах деца в Ню Йорк, имам къщи и други подобни неща - не можеш просто да вземеш всичко и да избягаш в морето", казва Антонучи.

Децата на Антонучи са били в началото на 20-те си години по време на престоя му като жител на The World, но от време на време идвали и посещавали родителите си на борда.

Ascension welcomes MS The World today, flying our flag. She is the largest private residential ship on the planet. @ascension_gov #ascensionisland pic.twitter.com/fcqrfRHV0F — Jim Horton (@jimhorton101) December 5, 2018

Покупка за милион долара

Всеки апартамент на The World е различен: "Някои ще са малко по-големи от други, други може да са малко по-малки", казва Антонучи.

Той не може да си спомни точните цифри, но смята, че е купил първия си апартамент на борда за около 1,6 млн. долара.

За разлика от обикновения круизен кораб, обитателите могат да правят ремонти и да декорират според личните си вкусове. Това означава, че "някои от тях са обзаведени с модерни мебели и наистина страхотни уреди, а други не са докосвани от 20 години", според Антонучи. А ремонтът на апартамент на борда на кораб не е много лесен - няма "тичане до Home Depot".

Are you a billionaire or multimillionaire (in USD or GBP not NGN or CFA)?Do you want to enjoy one of the greatest pleasures money can buy? Kindly allow us to introduce you to The World, the largest private residential ship on the planet at 644 ft. With only..... pic.twitter.com/aPTuQ0IDst — Bizle (@essvalecorp) May 6, 2018

"Всичко трябва да бъде инвентаризирано и изпратено месеци и месеци предварително в кашони - всичко трябва да бъде одобрено", казва Антонучи.

Общо взето, Антонучи е притежавал четири отделни апартамента по време на петте си години на борда на The World.

"Не всички наведнъж. Имах два наведнъж. А след това имах другите два поотделно", обяснява той.

Антонучи всеки път подобрявал качеството си до нещо малко по-луксозно - той казва, че следващите апартаменти, които е закупил, са били на стойност около 4 млн. долара. През периода, когато е притежавал два имота, той е предлагал празния на приятели, които е канил на борда.

Планиране от комисия

Повечето обитатели на борда на The World използват апартамента си като своеобразен ваканционен дом - това са хора, които вероятно имат множество резиденции в различни държави и могат да бъдат открити в частен самолет да пътуват по целия свят във всеки един момент.

Когато корабът пътувал в Европа, Антонучи редовно идвал и си отивал, като се наслаждавал на лукса на The World на всеки две седмици или повече, а междувременно се прибирал в Ню Йорк. Когато корабът е бил по-далеч, той обикновено оставал на борда за по-дълги периоди.

"Ако беше някъде далеч и беше много забавно, знаете, на Малдивите или Сейшелите, в Австралия, Нова Зеландия, някъде там, щях да отида и да прекарам доста време там. Ако корабът е на някое интересно място, винаги бих предпочел да бъда на кораба", казва Антонучи.

The World също така определя времето на пристигането си на определени пристанища с важни събития - като Лондон за Уимбълдън, Рио де Жанейро за Карнавала. Развлеченията на борда също са включени в годишната промяна на услугата и включват лекции от експерти и организирани дейности като гмуркане с шнорхел, гмуркане, туризъм.

Гостите не са обвързани с предварително организираните събития. Антонучи си спомня за един случай, когато корабът е бил "на юг от Панамския канал" и той и приятелите му "взели самолет или лодка и отишли до Галапагос и се гмуркали с шнорхели няколко дни".

The MS The World docked in Cobh today & will stay overnight in the Port, she will depart tomorrow night at 23:00.

She is very different from the usual Cruise ships that visit our shores.

The MS The World is a private residential cruise ship operated like a condominium complex. pic.twitter.com/ub52j8CXFY — Philip Andrew O'Reilly Photography (@PhilAndrewPhoto) September 13, 2022

"Можеш да отидеш сам и да правиш това, а след това да настигнеш кораба, където и да е той", обяснява той.

Маршрутът на The World се планира две до три години предварително, казва Антонучи. Това планиране е "много сложен" процес, според Антонучи. Той казва, че има комитет по маршрута, съставен от местни жители, който преценява, като се фокусира върху преживяванията, налични на всяка дестинация.

Междувременно Антонучи казва, че директорът на маршрута на кораба "разглежда неща като цени на горивата, промени в екипажа, къде има най-големи летища, къде има най-голяма достъпност, визови изисквания, такси за акостиране". Капитаните на корабите също имат отношение към въпроса. Въз основа на тази информация три потенциални маршрута се предлагат на жителите, които след това гласуват за предпочитания от тях маршрут.

"Става много политическо, както можете да си представите", казва Антонучи, който е бил член на борда в продължение на няколко години. Той казва, че според неговия опит жителите на The World са склонни да имат "силно изразено мнение".

"Всички са доста заможни и са спечелили пари - всички смятат, че имат най-умното мнение и най-добрия начин да правят нещата. Те не са свикнали да им се казва "не". И има много хора с много собствено мнение, които имат мнение за всичко - от това къде трябва да бъде поставена солницата на масата до това колко на юг в леда в Антарктида трябва да отиде корабът", обяснява той.

И така, ако всички на борда на The World разполагат с доста безкраен поток от разполагаеми доходи, защо не пътуват докъдето си поискат чрез частни суперяхти? Защо избират да плават на кораб, на който маршрутът се гласува от комисия?

"О, това е толкова лесен въпрос. Много от хората на борда на кораба също имат яхти. Аз съм бил яхтсмен през целия си живот. Причината да отидеш на The World е, че не трябва да се занимаваш с наемането на екипаж, да разбереш откъде да купиш гориво, да пишеш чекове за всяко малко нещо. Просто пишеш един голям чек всяка година", казва Антонучи.

"Скандали и тайни"

За много жители социалният живот на борда на The World също е голяма част от привлекателността. Антонучи нарича кораба "много, много социална общност".

Въпреки че децата са добре дошли на борда на The World, много от предложенията на борда са предназначени за възрастни - тенис корт в пълен размер, огромен спа център и фитнес център. На борда има и богата колекция от вина, а храната и напитките на гостите са включени в годишната промяна на услугата.

"Има много пиене, много партита. И в това е забавлението", казва той.

The World comes to #ThePalmBeaches! Largest private residential ship on the planet! https://t.co/W2V0gk6qs6 https://t.co/7a3VEahVpy pic.twitter.com/IFpvy2qcfq — Port of Palm Beach (@PortofPalmBeach) December 2, 2017

Когато Антонучи е бил обитател, той казва, че "господата са носили сака и вратовръзки". За последен път е бил на кораба на гости на приятели през ноември 2023 г. и казва, че времената са се променили - предполага, че сега е по-вероятно да видите хора с къси панталони и потници, отколкото с черни вратовръзки.

"Това е малко жалко", казва Антонучи с умиление.

Страничен продукт на процъфтяващата социална сцена на борда е, че "навсякъде имаше афери", според Антонучи.

CNN е потърсил няколко други обитатели за разкази за живота на борда, но те или не отговорили, или отказали да коментират. Собствениците на The World също не са пожелали да отговорят на разказа на Антонучи за живота на борда. CNN не е успял да потвърди твърденията му.

"Има много пиене и веселие", казва Антонучи, което може да доведе до "скандали и тайни".

"Случват се неща. Някои от тях са забавни. Някои от тях са просто хора, които се "взривяват", пеят песни и просто си прекарват добре. И това е сравнително безобидно. А след това дори някои от аферите и нещата са безобидни - ако хората са свободни, свободни, това е добре. Но има и женени хора, женени двойки на кораба, които невинаги спят със съпруга си", казва той.

Антонучи казва, че тази сцена не е била за него.

"Имах си група приятели и никой от моите приятели не се занимаваше с това - макар че ще излъжа, ако кажа, че не сме пили по едно питие и не сме се подсмихвали по този повод", добавя той.

Today we say farewell to THE WORLD, which enjoyed its maiden visit to the Port of Bell Bay on Friday.



THE WORLD is the only private residential ship on the planet, with an exciting 2020 journey mapped out - including her trip to Tasmania. #TasPorts pic.twitter.com/Tpf94UkipB — TasPorts (@tas_ports) March 2, 2020

Преживяване за цял живот

Антонучи си спомня за времето, прекарано на The World, с умиление, но казва, че не би си купил друг апартамент на борда.

"Бях видял това, което исках да видя, бях готов да направя нещо ново в живота си", казва той за решението да продаде през 2019 г.

"Купих си жилище във Флорида и реших да се занимавам много агресивно с голф. Имаме коне. Имаме кон за дресура и за ловен скачач. Беше време да обърна страницата в живота си, което се опитвам да правя на всеки няколко десетилетия, и да опитам нещо ново", добавя той.

Освен това, Антонучи казва, че "политиката и клюките на кораба станаха малко претоварващи".

Антонучи казва, че когато жителите на борда на The World за първи път чули за намеренията му да напише романи за измисления жилищен кораб, някои му казали, че са "уплашени", че ще разгласи тайните на всички.

Настоящите и бившите обитатели обикновено не говорят за преживяванията си, казва Антонучи.

"Много хора се обидиха, че ще разкрия вътрешните тайни на The World. Хората ме умоляваха: "Не пиши нищо за нас, не ни включвай, бла-бла-бла". След това книгата излезе и, разбира се, хората, които толкова се страхуваха, че ще бъдат изобразени, дойдоха при мен и казаха: "Как така аз не съм в книгата?", продължава той.

"The World" refuels off Seattle. At 644' it's largest private residential ship on the planet, since 2002 has conti… https://t.co/G1yBvbVoY9 pic.twitter.com/BF2NhnOTAh — Mitch Hull (@mitchhull) September 3, 2017

Антонучи подчертава, че романите му са художествена измислица и в тях не участват реални хора.

В изявление, предоставено на CNN Travel, представител на The World казва, че Антонучи "ни е уверил писмено, че неговите произведения не са свързани с The World или неговите жители и че публикациите му са измислени произведения на изкуството за измислен кораб". Представителят заявява, че корабът желае на Антонучи "успех в творческите му измислици, които, както разбираме, нямат никаква връзка със The World или неговите обитатели".

Антонучи казва, че преди всичко е завинаги благодарен, че е прекарал време на борда на The World. Казва, че преживяването е оформило живота му и възгледите му за действителния свят.

"Дори не знам откъде да започна, когато хората ме питат за най-невероятното нещо, което съм виждал. Мога да говоря за Соломоновите острови. Мога да ви разкажа как всеки път, когато отивахме в Южна Африка, слизахме и отивахме на сафари за една седмица. Поставихме рекорд на Гинес за това, че сме корабът, който е пътувал най-далеч на юг от всички кораби в историята", казва той.

The World private residential #ship has broken the record for the most southerly navigation https://t.co/G8zP7cY62z #cruise pic.twitter.com/a5c1QYtjat — World of Cruising (@WorldofCruising) January 30, 2017

И макар че Антонучи невинаги се е разбирал с всички на борда, той и до днес има добри приятели от The World.

"Всички тези спомени са много, много специални. И се радвам, че успях да ги споделя с приятели", казва той.

