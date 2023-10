Джоан Колинс: Мерилин Монро ме предупреди да се пазя от вълците в Холивуд

90-годишната актриса се запознава с покойната холивудска легенда, която умира през 1962 г. на 36-годишна възраст, по време на парти в началото на кариерата си в средата на 50-те години на миналия век и обяснява, че Мерилин ѝ е казала да внимава за хищните шефове на студиа във филмовата индустрия.

В британското телевизионно предаване "Loose Women" тя каза: "Запознах се с Мерилин Монро и имаше едно парти в дома на Джийн Кели. Всички бяха много духовити. Отидох при Мерилин, тя изглеждаше малко изгубена, изглеждаше много немарливо - без грим, косата ѝ не беше направена. Но все пак изглеждаше красива.

И тя каза: "О, ти правиш "Момичето с червената кадифена люлка". Искаха да го направя, но бях твърде стара". Тя беше на 29 или 30 години.

"Тя каза: "Ти си нова в града, едно от нещата, които трябва да следиш, са вълците в Холивуд. Ако не получат това, което искат, те ще прекратят договора ти".

Джоан е възприела "борбено" поведение заради предупрежденията на баща си, но признава, че това ѝ е коствало работата.

"Бях доста борбена, защото имах баща, който беше театрален агент и ми разказваше за опасностите на индустрията. Той ми каза, че младите момичета се срещат с хищни възрастни продуценти и ми каза да не ги допускам твърде близо до себе си и да им се присмивам. Това унищожава егото им. О, да, определено изгубих много предложения за работа."

