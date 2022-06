Джони Деп тръгва на турне в Европа с "Холивудските вампири"

С лед съдебната битка с Амбър Хърд холивудският актьор Джони Деп е в творчески подем. Рок бандата „Холивудските вампири“ обяви, че той ще се присъедини към тях в европейското им турне следващата година, съобщава Холивуд рипортър, предаде БТА.

На 27 юни билетите за концертите на Алис Купър, Джо Пери, Томи Хенриксен и Джони Деп ще бъдат пуснати в продажба.

Групата обяви в Инстаграм и шестте дати. „Холивудските вампири се завръщат! Идваме в Германия и Люксембург през лято 2023! Билетите ще бъдат пуснати в продажба в понеделник. Очаквайте още...“

Деп, Алис Купър, Джо Пери и Томи Хенриксен ще стартират турнето си на 20 юни 2023 г. в Оберхаузен,

на 21 юни ще бъдат в Люксембург, на 24 юни в Мюнхен, на 27 в Хамбург, на 28 юни в Берлин, и на 30 юни в Майнц.

Неотдавна актьорът се появи изненадващо и на концерт на Джеф Бек в края на май в Лондон.

Само два дни след като стана ясно, че печели делото срещу бившата си съпруга. Според решението холивудската звезда трябва да получи обезщетение от над 10 милиона щатски долара. Журито обаче заключи, че Деп също е оклеветил бившата си съпруга по контрадело, заведено от Хърд и трябва да ѝ плати 2 милиона щатски долара.

След изявата си на лондонска сцена с Бек, двамата обявиха, че издават албум, озаглавен „18“,

който ще излезе на 15 юли. Албумът съдържа кавъри на "Venus In Furs“ на рок бандата "Велвет ъндърграунд" , баладата "Let It Be Me“ на "Евърли брадърс“ и соул класиката на Марвин Гей "What's Going On“. В колекцията са още "Midnight Walker'' и две песни на „Бийч бойс“ - "Pet Sounds, “Caroline, No" и "Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder).