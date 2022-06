Завръща ли се Джони Деп наистина в "Карибски пирати"?

П редставителят на Джони Деп отхвърли новините, че на 59-годишния актьор се предлагат 300 милиона долара, за да се върне в "Карибски пирати".

Представител на Деп каза, че актьорът не е преговарял за ролята на капитан Джак Спароу, наричайки новините „фалшиви“.

Отричането идва след нов репортаж от австралийско издание "Poptopic", в което се твърди, че Деп е в преговори с Disney за сделка на стойност 301 милиона долара, за да се появи в шестия пиратски филм.

Продуцентът Джери Брукхаймър беше разпитан за завръщането на Деп във франчайза в интервю, публикувано от Sunday Times миналия месец. Докато бъдещето не е ясно, Брукхаймър каза, че няма планове Деп да участва в следващата част от сагата за пиратите. "Не и в този момент. Бъдещето тепърва ще се решава", каза Брукхаймер пред изданието.

В момента се водят преговори с актрисата Марго Роби да участва в новия филм. „Да. Говорим с Марго Роби. Разработваме два сценария за пирати – един с нея, един без“, сподели Брукхаймър.

Деп спечели номинация за Оскар за ролята на Джак Спароу в оригиналния филм от 2003 г. - "Карибски пирати: Проклятието на черната перла" и участва в следващите продължения, които излязоха през 2006, 2007, 2011 и 2017 г.

По време на делото за клевета на Деп срещу бившата му съпруга Амбър Хърд, той прословуто говори за раздялата си с Disney на фона на публичната му съдебна битка, като каза на съда, че няма да работи отново с Disney, дори и да му предложат заплата от 300 милиона долара.

Въпреки че бъдещето му с франчайза не е ясно, актьорът се върна на работа след победата си в процеса за клевета, като обяви нов студиен албум с китариста Джеф Бек по-рано този месец.

Албумът, озаглавен "18", включва 13 песни и ще излезе на 15 юли. „Когато Джони и аз започнахме да свирим заедно, това наистина запали младежкия ни дух и креативност“, каза Бек в съвместното изявление на дуото. „Пошегувахме се как се чувстваме отново на 18, затова и албумът се казва така.“

Първият сингъл, който вече излезе и е озаглавен "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr", е една от малкото оригинални песни от 18 - останалите ще бъдат кавъри. В момента Деп се появява като гост на европейското турне на Бек, което ще приключи на 25 юли.

„За мен е изключителна чест да свиря и пиша музика с Джеф“, каза Деп в изявлението.