Телата от блатото Уиндоувър: Защо в езерото са намерени 177 трупа

П о време на строителството на нов път случайно е открито древно погребение. Оператор на багер забелязва, че в машината се събират черепи. Шокиращата находка от 1982 г. е последвана от разкопки и разследване. Открити са над 177 човешки останки, датиращи отпреди 7000-8000 години.

Езерото, с торфено дъно на територията на днешна Флорида, запазва труповете толкова добре, че при някои от тях дори е открита все още налична мозъчна тъкан. Смятани някога за невероятна рядкост, новите изследвания оспорват мнението, че мозъците не се запазват добре.

Телата на блатото Уиндоувър

