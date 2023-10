Отпечатъци на 23 000 г.: Ето кой е населявал Северна Америка през ледниковия период

П реди две години екип от археолози идентифицирали 23 000-годишни човешки следи в Ню Мексико. Нови изследвания потвърждават датировката на следите.

Учени посочват, че по време на ледниковата епоха човешки същества са обитавали Северна Америка.

"Незабавната реакция в някои кръгове на археологическата общност беше, че не е възможна точната идентификация на следите - от кой период са и на какво същество са", казва в изявление геологът Джеф Пигати, съавтор на новото изследване.

Изследователският екип е категоричен, че хора са обитавали Северна Америка по време на ледниковия период.

Отпечатъците са открити в Националния парк "Белите пясъци" в щата Ню Мексико. През 2021 г., учените използват радиовъглеродно датиране на органични вещества в околния седиментен слой, което предполага, че човешките следи са отпечатани в земята някъде преди 23 000 години.

Твърдението обаче е предизвикало буря от спорове в академичните среди. Датировката се основава на семената на едно често срещано водно растение, наречено Ruppia cirrhosa. Тъй като подобни растения могат да поемат въглерод от разтворените във водата въглеродни атоми, някои учени са твърдели, че е възможно тестовете да показват, че слоят е много по-стар, отколкото е в действителност.

