Род Стюарт отказа 1 милион долара от Катар

С ър Род Стюарт отказа концерт в Катар за откриването на Световното по футбол, въпреки че са му били предложени повече от 1 млн. долара, пише БГНЕС.

На 77-годишната рок легенда е била предложена седемцифрената сума, за да забавлява тълпите в близкоизточната страна - която беше избрана за домакин на предстоящото Световно първенство по футбол, но предизвика полемика заради нарушенията на човешките права.

