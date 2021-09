„Пърсивиърънс“ взе втора проба от Марс

М арсоходът "Пърсивиърънс" взе втора скална проба в търсене на живот на Червената планета, предадоха световните информационни агенции, като цитираха съобщение на НАСА.

My first two rock samples are likely volcanic with hints of salts that may hold bubbles of ancient water. They’re pieces of a bigger puzzle, to learn:



- how this area formed

- its history of water

- if past life ever existed here



More on #SamplingMars: https://t.co/rFOBz2Mrak pic.twitter.com/ztugkQwFQi