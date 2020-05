Предлагат Лувърът да продаде "Мона Лиза", за да покрие загубите от COVID-19

О снователят на агенция "Fabernovel" Стефан Дитенген предложи Франция да продаде "Мона Лиза", за да покрие финансовите загуби, предизвикани от пандемията от коронавирус, съобщи "Индипендънт".

Тази идея предприемачът сподели за първи път в интервю за френското футурологично издание "Usbek & Rica".

"Франция трябва да продаде тази "семейна реликва" най-малко за 50 милиарда евро. Ден след ден понасяме загуба от милиарди, както децата, които броят, колко време ще пада камъкът в кладенеца, за да измерят дълбочината му", каза той и заяви, че кризата не е приключила.

France should sell the Mona Lisa ‘for €50billion’ to make up for coronavirus losses, tech CEO suggests https://t.co/eWbbOZdJcU