"Тайм": Най-страхотните места по света през 2023 г.

Т ърсите си ново вдъхновение, за да пътувате? Списание "Тайм" публикува годишния си списък на най-великите места в света, а от CNN разказват защо са избрани именно те и какво можем да открием там.

"Номинациите идват от международната мрежа от кореспонденти и сътрудници на "Тайм", които след това са проверени от редакторите на изданието, които също така "преглеждат местните новини от Полярния кръг до Бризбейн, Австралия, за да намерят най-нашумелите открития", казва Ема Баркър Бономо, старши редактор в TIME, пред CNN Travel.

"Списъкът, който подбрахме, отразява няколко големи тенденции в пътуванията в момента: устойчивост и автентичност. Много от местата в този списък намират начини да позволят на туристите да ги посетят с по-ограничено въздействие върху околната среда. А много от тях са отговорили на желанието на пътуващите да имат уникални, местни преживявания, като предлагат обиколки, водени от местни жители, или престой в домове", допълва тя.

Пълният списък можете да видите в края на статията в нашата ГАЛЕРИЯ:

Северна, Централна и Южна Америка

Канадският Ванкувър е известен с приключенията на открито, но тази година вниманието на "Тайм" привличат атракциите на закрито. Градът току-що получи първия си пътеводител "Мишлен" (първият канадски град след Торонто), а това лято в историческия китайски квартал на Ванкувър ще бъде открит Китайският канадски музей.

Hello! I'm on @CBCHomestretch later this afternoon (about 4:20) to talk about Canada's first Michelin Guides in Vancouver and Toronto and what that means for #yyc food lovers. #yycfood pic.twitter.com/q3Jq03b15W — Elizabeth Chorney-Booth (@elizaboothy) November 2, 2022

Малкият град Бозман, Монтана, "се превръща в център на Скалистите планини", пише изданието, след наплива за преместване на пандемията. "Центърът на града преживява бурен растеж, в който се откриват бутикови фитнес и йога студиа, алтернативни здравни заведения ... и магазини за красота от висок клас ...".

Вашингтон печели похвали за новите си стилни хотели и процъфтяващата сцена на изкуството и културата, а Рио Гранде в Пуерто Рико предлага на американците възможността да посетят тропическите гори, без да напускат страната. А в Гуадалахара, Мексико, има нещо повече от мариачи и текила, пише още "Тайм". През ноември тя ще стане първата латиноамериканска дестинация, която ще бъде домакин на световното спортно събитие Gay Games.

Чилийският национален парк "Торес дел Пайн" е мястото за сафари с пуми, а село Олантайтамбо в Свещената долина на Перу заслужава да бъде самостоятелна дестинация, пише TIME, а не просто спирка по пътя към Мачу Пикчу. Посетете го, за да се насладите на руини без тълпи, устойчиви възможности за настаняване и автентични местни ресторанти.

Европа

Всички знаем за горчицата, но Дижон, Франция, има дългогодишно кулинарно влияние отвъд жълтите подправки. През 2022 г. той открива своя Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin - огромен 16-акров обект, посветен на славата на френската кухня.

Най-новият национален парк на Италия бе открит през 2016 г. на Пантелерия, с което бе даден старт на превръщането на този тих остров в целогодишна дестинация за приключения. Сега до него се стига по-лесно: има нови летни полети от Рим и Милано.

Тимишоара, Румъния, е Европейска столица на културата през 2023 г. и ще празнува с редица концерти, изложби и фестивали.

Romania’s third-largest city and capital of the Banat historical province is shining its light in 2023—quite literally—as it picks up the baton as European Capital of Culture https://t.co/tP7nxpyDc9 — TIME (@TIME) March 19, 2023

Албанският град Берат е бил място за убежище на евреите в страната по време на Втората световна война и, което е необичайно, еврейското население в страната всъщност се е увеличило по време на конфликта. Изключителното гостоприемство все още е ключов елемент от местната култура, пише "Тайм".

Азиатско-тихоокеански регион

Австралийският остров Кенгуру беше опустошен от храстовите пожари през 2019-2020 г., като загинаха много животни, но сега това райско кътче за дивата природа е с буйна зеленина и навсякъде има признаци на възстановяване и надежда.

Архипелагът Туамоту във Френска Полинезия е дестинация за "сърф, гмуркане и шнорхелинг от световна класа", казва TIME, и е "само на час път със самолет от столицата Папеете".

Град Нагоя се намира в близост до новооткрития парк Гибли, новата атракция на японския тематичен парк. Но също така е чудесно място да се обградите с природа, особено през априлския сезон на вишневия цвят.

Южнокорейският курортен остров Чеджу отдавна е любим на местното население, но сега к-драмата на Netflix "Our Blues" го осветява и в международен план. Това е добър момент да се отправите натам, преди всички останали да го направят.

"Семейни емоции" са това, което "Тайм" отбелязва в Пукет, Тайланд, докато Ладакх, Индия, току-що стана дом на първия в страната резерват за тъмно небе в село Ханле.

Близък изток и Африка

EcoPeace's new 'ShaRed' program is an incredible opportunity for young professionals (20-35), in Israel (Eilat/Eilot) & Jordan (Akaba), to come together, in person & online, to explore ways to address the problem of plastic in the Red Sea!



Register here: https://t.co/f4IyK9sO7d pic.twitter.com/lIwi2NbCHf — EcoPeace Middle East (@EcoPeaceME) February 23, 2022

Акаба е единственият крайбрежен град в Йордания, а зашеметяващият пейзаж на региона се появи като планетата Аракис в "Дюн", чиято втора част ще излезе на екран тази година.

Мусанзе, Руанда, е вратата към Националния парк "Вулкани", който току-що обяви планове за разширяване и е дом на редки планински горили.

И накрая, "всички шансове са Сиера Леоне да избухне на сцената на приключенските пътувания", казва изданието, а "оживената крайбрежна столица Фрийтаун" със сигурност ще бъде в центъра на действието.

Ето и галерия с най-невероятните места по света за 2023 г. според "Тайм":