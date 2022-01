Индийски пенсионер преплува 3,5 км с вързани ръце и крака

И ндиецът Гангадхар Кадекар преплува 3,5 км с вързани ръце и крака в Арабско море и постижението му ще бъде вписано в индийската "Златна книга на рекордите", съобщи ТАСС.

Сив кит преплува половината свят и постави рекорд

Спортистът е на 66 години.

66-year-old swimmer Gangadhar G Kadekar swam 3.5 kilometers from Padukere, covering the distance in five hours and 35 minutes wearing handcuffs and leg shackles throughout and created a record to enter his name in the Golden Book of World Records.https://t.co/Gs2pJsRNMP