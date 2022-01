Саундтракът към "Енканто" - от дъното до върха на класацията Билборд 200

С аундтракът към "Енканто" - 60-ата юбилейна пълнометражна анимация на "Дисни", по-рано през седмицата оглави престижната класация за албуми Билборд 200, изкачвайки се от дъното до самия ѝ връх.

С това си постижение "Енканто" ("Encanto") се нареди сред "редките птици" в чарта - един от малкото албуми, които не са дебютирали директно на първа позиция.

#Encanto is the first soundtrack to reach #1 on the Billboard 200 since ‘Frozen II’ in 2019. pic.twitter.com/yTgl6FzPZz

Повечето албуми, достигнали до върха, го постигат именно позиционирайки се начело през първата си седмица на музикалния пазар. Саундтракът към "Енканто" дебютира на 197-ма позиция - в дъното на Билборд 200, на 11 декември миналата година. През следващите седмици албумът заемаше съответно 162-ро, 179-о, 110-о и седмо място, преди през настоящата си шеста седмица в чарта да си осигури първенството със 72 000 продадени еквивалентни единици.

Последният албум преди саундтрака към "Енканто", който се изкачи до първото място на Билборд 200, вместо да дебютира директно на него, е "F*ck Love" на Кид Ларой. Тавата на рапъра достигна до върха на 7 август миналата година през 53-ата си седмица на музикалния пазар благодарение на множество преиздадени делукс версии с добавени допълнителни песни.

Congratulations to @Lin_Manuel Miranda and @Germaine_Franco, and the cast of #Encanto on their brand-new No. 1 album on the @Billboard 200 ! 🦋✨🚪 And thank you to all our fantastical and magical fans for making it happen! ✨ 🎶 pic.twitter.com/j0gA9KeON4