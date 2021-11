"Blinding Lights" стана номер 1 за всички времена на "Билборд"

Х итът "Blinding Lights" на Уикенд детронира "The Twist" на Чъби Чекър от 60-те години на миналия век като номер 1 за всички времена в класацията на "Билборд", съобщи Ройтерс.

Сингълът на канадския певец се е задължал 90 седмици в класацията Хот 100, съобщи Билборд. Освен това е останал 43 седмици в топ 5 и 57 - в топ 10.

“Blinding Lights” is now the top Billboard #Hot100 song of all time. 💯 In Billboard's latest cover story, @TheWeeknd and his collaborators reveal just how they made history.



