Марсоходът на НАСА направи странно откритие на Червената планета

"Статуя на древен воин", "дракон", "змиеподобно същество" и "тайна врата, построена от извънземни" са само част от странните неща, които хората смятат, че са видели на Марс. Сега към този списък може да се добави и поничка. При това огромна, ако се съди по снимките, които марсоходът на НАСА "Персеверанс" направи миналата седмица.

Кръглият сив обект с голяма дупка в средата обаче е нещо повече от подобие на сладкиш - той може да е метеорит, който се е разбил на земята на Марс в определен момент от 4,6 милиарда години история на Червената планета.

В Twitter Центърът за търсене на извънземен разум заяви: "На 23 юни 2023 г. @NASAPersevere направи снимка с помощта на дистанционната микроснимачка SuperCam на скала с форма на поничка в далечината, която може да е голям метеорит заедно с по-малки парчета".

#PPOD : @NASAPersevere took a picture using the SuperCam Remote Micro-Imager on 23 June 2023 of a donut-shaped rock off in the distance, which could be a large meteorite alongside smaller pieces. Credit: @NASA @NASAJPL @Caltech @LosAlamosNatLab @CNES @IRAP_France @mars_stu pic.twitter.com/9EFTr5tlno

Метеоритите са космически скали с размери от песъчинки до малки астероиди, които оцеляват след огненото преминаване през атмосферата на планетата и попадат на земята. Атмосферата на Марс е повече от 100 пъти по-тънка от тази на Земята, което означава, че метеоритите имат по-голям шанс да оцелеят.

От пристигането си на Марс през 2021 г. "Персеверанс" е направил редица важни открития, включително доказателства за органична материя в миналото и следи от течаща река, които накараха учените да преосмислят околната среда на планетата в миналото.

Малко след като кацнал, "Персеверанс" е открил много по-малък метеорит, който "нападнал" с лазера си, за да научи повече.

Публикация в акаунта на марсохода в Twitter гласи: "Докато хеликоптерът се подготвя, не мога да не проверя близките скали. Тази странна скала кара научния ми екип да си разменя много хипотези."

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.



It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu