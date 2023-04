Нестандартна вендинг машина продава месо от застрашени мечки

Я понски автомати, предлагащи месо от китове, охлюви в кутийка или ядливи насекоми, имат ново ястие в менюто: месо от дива мечка. Според японски всекидневник в град Сембоку от автомат се продават различни разфасовки от местна черна мечка.

Клиентите могат да си купят тлъсто или постно месо за около 2200 йени (17 долара) за 250 г, съобщава Mainichi Shimbun.

Азиатските черни мечки са класифицирани като международно уязвими. Япония твърди, че ограничава броя на животните, които могат да бъдат ловувани.

Everything I loath about the cruelty of humans towards animals is encapsulated in this story of bear-meat vending machines in Japan.

Vegans have evolved beyond such horror, leaving the rest of the world to stew in ethical & compassionate oblivion. https://t.co/9cSahrJm1z