Смъртта на лаком планински мечок натъжи Италия

С мъртта на рядък вид кафява мечка при пътнотранспортно произшествие натъжи Италия, предаде Ройтерс.

Животното, кръстено Хуан Карито, придоби известност, след като нахлу в пекарна и се нахвърли на бисквити.

Juan Carrito, a rare Apennine brown bear in Italy, died on Monday. The 3-year-old's gluttonous excursions into human territory were held up as a warning by wildlife advocates, even as they brought him celebrity among many Italians. https://t.co/bWlQ8vJxEB