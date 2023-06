Защо хората не биха спали в катакомбите на Париж дори за 10 млн. долара

Б ихте ли спали в едно от най-зловещите места на планетата - Парижките катакомби? Това се превърна в дебат в Twitter, започнат от акаунта "creepy.org". 10 млн. долара, за колкото се говори, че биха се предложили, са много пари, така че защо хората не са ентусиазирани? Е, освен заради уважението към мъртвите, причината може да е и страхът от купищата черепи и кости, които се намират там долу.

В Париж през XVIII век гробищата са препълнени. След като в продължение на векове използвал няколко големи централни гробища, през 1763 г. Луи XV наредил да не се поставят повече тела в столицата, предвид невероятната миризма, идваща от гробищата, и гниещата плът, която те съдържали.

Макар и добра стъпка, проблемът не бил решен. Църквата продължила да погребва хора в рамките на града, докато не се намери алтернатива. Освен това телата, които вече били погребани, оставени в гробищата и наистина смърдели на място, без да се планира преместването им.

How much to spend the night alone? #ParisCatacombs 😱😱😱 pic.twitter.com/Z05a5c7cfC