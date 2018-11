Потребител в социалната мрежа "Туитър" решава да зададе въпрос - кое е най-глупавото нещо, заради което сте си имали проблеми в училище.

what's the stupidest thing u ever got in trouble for at school ? mine was the time i got put on time out and wasnt allowed go on dance mat typing all because i said i was happy that our teacher was out sick that day — aoife g (@anygafs) November 13, 2018

И така, пригответе се за най-достойните отговори, спечелили призови места в класацията.

Смятате, че Хари Потър е безобидна книга, която е подходяща за деца? Не и според учителката на този потребител.

"Имах неприятности, защото четях книга, която е прекалено сложна за нивото ми. Книгата беше "Хари Потър", а аз бях 5 клас!"

I got in trouble for reading books that where “too advanced for my level.” It was Harry Potter in 5th grade! — LigerTigon (@dbzdsinap) November 15, 2018

Други са имали проблеми с полицията, защото... музикалните им предпочитания са опасни за здравето.

"В средното училище извикаха училищната охрана заради мен и ме заплашиха, че ще се обадят в полицията ако не си сменя тениската на групата "My Chemical Romance". Казаха ми, че "Chemical Romance" (Химически Романс) промотира зависимостта към наркотиците. "

in middle school they called our school officer on me and then threatened to call the real police bc i wouldn't change out of a my chemical romance shirt. they said the 'chemical romance' was promoting drug abuse and i said they were 'actually stupid.' 13-year-old lee, y'all. https://t.co/IF8BSQDLYy — Lee 🦇 (@leecawrites) November 14, 2018

Неприятностите обаче не спират до тук. Подбирайте компанията си внимателно.

Ето още "нарушители".

"Играех си с момичета. Една от дамите в столовата ми каза, че трябва да си намеря приятели, които са момчета и допълни, че не ми е позволено да играя с най-добрите ми приятели, които са момичета."

Playing with girls. The dinner ladies told me I had to go find some friends that were boys and said I wasn’t allowed to play with my two best friends that were girls.



If you’re reading this dinner ladies, I’ve got lots of friends that are boys now, sucked most of ‘em off too x https://t.co/zYHqBPsdVl — James Ockerby (@JamesOck_) November 14, 2018

От какво се страхувахте, когато бяхте на 11

Майката има решаваща роля за интелигентността на детето

Ако закъснявате винаги, ето каква е причината

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .