Д окато в Ню Йорк течеше срещата на върха на ООН за климата, Акредитираният институт за управление на водите и околната среда излъчи победителите в своя фотографски конкурс, посветен на околната среда.

Фотографиите разкриват ужасните въздействия от човешката дейност върху околната среда. Но също така подчертават способността на човечеството да оцелява и създава иновации, които дават надежда, че можем да преодолеем предизвикателствата, за да живеем устойчиво.

Конкурсът цели да покаже реалността на хората, засегнати от промените в климата по цял свят.

Ето и победителите в отделните категории:

Екологична фотография: снимката показва как огромна вълна изхвърля рибар от дома му в Мумбай, Индия. Той е повлечен от силните течения, но е спасен от своите колеги, преди морето да го погълне. Мумбай е застрашен от наводнения по крайбрежието, причинени от климатичните промени.

Награда в категория "вода, равенство и устойчивост": младо момче пие мръсна вода, защото питейната е изчезнала заради обезлесяването. Липсата на чиста вода значително увеличава риска от заболявания като холера, коремен тиф и дизентерия.

