„Много е страшно“: Дженифър Лопес се плаши от изкуствения интелект

П евицата и актриса Дженифър Лопес призна, че изкуственият интелект (AI) я плаши. Тя даде пример как с помощта на технологиите марки продават продукти за грижа за кожата, за които тя не знае, използвайки подправени снимки на лицето ѝ, уж покрито с бръчки.

Джей Ло сподели мнението си на премиерата на екшъна "Атлас" в Лос Анджелис.

„Наистина е страшно. Те вече крадат лицата ни. AI е наистина страшен“, цитира Variety певицата.

В "Атлас" Дженифър играе анализатор на данни, който е принуден да работи с AI, за да спре робот, който възнамерява да превземе света.

„Мисля, че този филм върши добра работа, като показва как AI може да излезе извън контрол и как може да бъде полезен. Трябва да се отнасяме към AI с уважение. Трябва да сме отворени към всички възможности. Филмите, които говорят за AI, особено този, наистина показват добре и двете страни“, каза звездата.

Що се отнася до музикалната ѝ кариера, през лятото Лопес ще проведе турнето си "This is Me... Now" в подкрепа на едноименния си албум.

