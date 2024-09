Мисията е изпълнена! Заплащането на Том Круз за каскадата му на Олимпиадата ще ви изненада

Т ом Круз направи впечатляващ трик на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж, за който получи компенсация от... тръпка?

Според Кейси Васерман, председател на Олимпийските и параолимпийските игри LA2028, Круз не е получил никакво заплащане за скока си от „Стад дю Франс“.

Звездата от „Мисията невъзможна“ премина по улиците на Париж с мотоциклет, за да се качи на самолет близо до Айфеловата кула, преди да се появи отново за скок с парашут в района близо до знака на Холивуд в Лос Анджелис в предварително записан сегмент.

„Истината е, че осъзнахме, че правим 15-минутно телевизионно предаване на живо, и затова наехме този, който според мен е най-добрият човек в света, за да направи това“, каза Васерман.

Васерман каза, че Круз е настоявал сам да направи всички каскади.

„Ние си казахме: “Няма как да стане това. Ще получим четири часа снимачно време. Ще направим това нещо и готово. Останалите кадри ще се снимат от каскадьор. Около пет минути след началото на презентацията Том Круз каза: „Влизам. Но само ако мога да заснема всичко“.

Круз не само прави всичко, но Васерман казва, че актьорът го прави безплатно.

“Your mission, should you choose to accept it, is to bring the Olympic flag to Los Angeles.”



