Прасенцето Пепа стана кака! Мама Прасенце роди в болницата на Кейт Мидълтън

"Прасенцето Пепа" и нейното семейство обявиха радостна новина – благополучното раждане на нов член на семейството, малко момиченце.

Мама Прасенце предизвика истински фурор в интернет още през февруари, когато съобщи на живо в предаването "Добро утро, Великобритания", че очаква третото си прасенце.

Анимацията "Прасето Пепа" с вълнуваща новина – мама Прасе очаква бебе!

Оттогава вълнението сред феновете само нараства. През миналия месец хиляди се зарадваха на зрелищното парти за разкриване на пола на бебето, организирано в електроцентралата Батерси в Лондон. А във вторник, отново в "Добро утро, Великобритания", беше съобщено, че Мама Прасенце е родила в 5:34 ч. сутринта момиченце на име Еви – кръстено на леля ѝ, Еви.

Мама Прасенце, която се занимава с „много важна работа“ на компютъра си, и Татко Прасенце, който „взема големи числа, ги трансмутира и изчислява техните тангенти на носещото натоварване“, посрещнаха новороденото си в крилото Линдо в Лондон – същото място, където Кейт Мидълтън роди и трите си деца.

Цените в престижното родилно отделение на болница "Сейнт Мери" в Падингтън започват от 5900 паунда за една нощ и достигат до 7500 паунда за луксозните пакети. Новината за раждането беше обявена с кралски привкус – в стила на класическите кралски съобщения – с градски глашатай, свитъкоподобна прокламация и официален акт за раждане на малкото прасенце.

Големите брат и сестра – Пепа и Джордж – са във възторг и нямат търпение да се запознаят със своята нова сестричка. Междувременно мама и татко Прасе заявиха, че очакват „много щастливи пръхтения и безсънни нощи“.

Миналия месец комините на електроцентралата Батерси светнаха в розово, за да разкрият, че семейството очаква момиченце. Световноизвестният анимационен сериал отбеляза щастливата новина с VIP събитие в първия постоянен магазин на Peppa Pig в Батерси. Партито включваше и благотворителна инициатива в подкрепа на NCT – водещата британска организация за бременност и родителство.

По-рано този месец NCT беше обявена за официален „благотворителен партньор за бременност и родителство“ на Peppa Pig във Великобритания.

А вълнението далеч не приключва тук. Феновете ще могат да се присъединят към семейство Прасенца и на голям екран с новия филм „Пепа среща бебето“ – чисто ново кино преживяване, което ще стартира на 30 май в над 2600 кина в 19 държави.

Часовото представление включва 10 съвсем нови епизода, в които Пепа и Джордж се подготвят за пристигането на своята малка сестричка.

"Прасенцето Пепа" стартира за първи път през 2004 г. и оттогава е излъчван в 180 територии, преведен на 40 езика. Франчайзът е вдъхновил издаването на книги, създаването на играчки и дори два тематични парка. Днес глобалната империя на Пепа се оценява на над 1 милиард паунда.

Създателите на анимацията – Невил Астли и Марк Бейкър – споделят, че първоначално са се страхували, че идеята им никога няма да се осъществи и че хората няма да ѝ обърнат внимание.

„Хората ни питаха: ‘Какво рисувате?’ Отговаряхме: ‘Прасе, казва се Пепа, ще стане голямо.’ Те просто губеха интерес и се отдалечаваха“, спомня си Астли.

Двамата създали Пепа и нейното семейство, докато работели от домовете си и понякога от местната кръчма.

Пред Radio Times те разказват, че вдъхновение са почерпили от класически анимационни филми от 70-те години като „Рубарб“ и „Пингу“, осъзнавайки, че децата обичат истории за животни.

„Направихме малък трейлър за Пепа, но не успяхме да стигнем до никъде“, разказва Бейкър. „Много е трудно да продадеш собствената си творческа работа. За щастие, Фил имаше дебела кожа и не се отказваше лесно.“

В крайна сметка открили енергичното момиченце Лили Сноудън-Файн, което да озвучи Пепа. Макар да била само на четири и все още да не може да чете, тя успешно повтаряла реплики, изговаряни от майка ѝ.

След като семейството ѝ се преместило в Канада, ролята преминала към Сесили Блум, а по-късно към настоящата актриса – Харли Бърд.

Създателите обясняват, че тайната зад дълготрайния успех на "Прасенцето Пепа" се крие в простотата на шоуто и в това, че Пепа никога не е обект на подигравки.

„Вложихме много усилия всичко да изглежда възможно най-просто“, казва Бейкър. „Можем да се шегуваме с възрастните, но децата не харесват, когато се смеем на тях в предаванията.“