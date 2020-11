Любимата ни поза за сън може да е опасна за здравето

П рекарваме една трета от живота си в леглото. Въпреки това обаче много от нас дори не се замислят за позите, които заемаме. Експертите обаче са категорични, че е важно да обърнем внимание на това, тъй като някои от тях могат сериозно да застрашат здравето ни.

Свити на една страна спят 54% от хората, 38% предпочитат да лежат по гръб, докато 7% обичат да спят по корем, пише РТС.

След като свикнем с дадена поза и я наложим като любима, не мислим много за нея. Експертите обаче посочват, че не само качеството на съня, но и здравето ни зависи от позицията, в която спим.

Колко лесно дишаме ще зависи от това как лежим, колко въздух поемаме и респективно, колко кислород ще достигне до най-отдалечените клетки на нашия организъм.

Въпреки че се счита за най-добрият вариант, сънят по гръб може да предизвика хъркане или да повлияе на появата на обструктивна апнея, тъй като гравитацията в този случай не помага на белите дробове. Ето защо, ако имате такива здравословни проблеми, най-добре е да спите на една страна.

За да облекчите бедрата си, спете с възглавница между коленете.

С възрастта става все по-трудно да се наспите добре, особено ако имате проблеми с гърба. На някои може да се помогне със специално изработени матраци. Докато обаче не се вземе предвид позата, в която сте най-често през нощта, облекчение няма да дойде.

Проблемите с гръбначния стълб изискват той да бъде в правилната позиция по време на няколкочасов сън. Това означава, че е най-добре да спите по гръб с възглавница, която е тънка, за да следва естествените извивки на гръбначния стълб.

За възглавница, която придържа брадичката ви до гърдите не може да става и дума.

